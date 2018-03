Anziano travolto e ucciso da auto guidata da una donna di 67 anni

Un anziano è morto dopo essere stato investito da un'auto alla periferia di Roma. L'incidente è avvenuto in via Anagnina, all'incrocio con via Seminara. L'uomo, un 81enne, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dov'è poi deceduto. Sul posto per i rilievi la polizia locale del VII Gruppo Tuscolano. Alla guida della macchina una donna di 67 anni.

