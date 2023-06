Mini discarica con vista Colosseo, la denuncia dei residenti: «Ecco la cartolina dalla Capitale»

Il Colosseo tra i rifiuti. Una brutta cartolina per i turisti, ma non solo. Bottiglie e cartacce che straripano da un secchio pubblico, una cornice poco dignitosa per uno dei monumenti più iconici della Capitale. La questione rifiuti è sentita e fa arrabbia sopratutto chi a Roma ci vive. La vorrebbe più curata e denuncia l'incuria.

E’ il caso di alcuni residenti del centro storico in particolare dei Rioni Monti ed Esquilino. Gli abitanti non smettono di segnalare una situazione difficile con cui non è semplice convivere.

I rifiuti tendono ad accumularsi ogni giorno nelle vie del Centro ad esempio nei secchioni in via Cairoli, in via Principe Amedeo, in Viale Manzoni che confina proprio con via Labicana la via che arriva direttamente al Colosseo. A testimoniare il disagio sono parecchi residenti del centro storico che si sono appellati più volte alle istituzioni.

Per farlo si servono anche dei social come alcuni gruppi Facebook in cui riportano quotidianamente lo stato delle vie in cui vivono con l’obbiettivo di chiedere una mano concreta per risolvere la questione, un aiuto che non sembra arrivare. In via Cappellini ad esempio continuano ed esserci troppi rifiuti che inevitabilmente attirano vari animali come topi e gabbiani i quali creano scompiglio. A svuotare i secchi a terra inoltre, sempre nei pressi di Piazza Vittorio Emanuele, dunque nel cuore dell’Esquilino ci sarebbero vari senzatetto in cerca di cibo. Sicuramente nella città c'è poco controllo e decoro che forse qualunque posto meriterebbe e Roma in particolare.