Folle inseguimento notturno: rom 14enni si schiantano alla guida dell'auto rubata

MILANO - Non si sono fermati all'alt di una volante della polizia e hanno dato vita a inseguimento ad folle velocità attraversando la città da Nord a Sud-Est a Milano. È successo nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 4. Due giovani minorenni italiani di 14 e 16 anni di etnia rom sono scappati a bordo di una Nissan Micra ignorando un controllo nel quartiere Comasina.



Hanno tagliato la città attraversando il centro di Milano, ma la loro corsa è terminata in via Friuli quando hanno perso il controllo dell'auto e hanno sbattuto contro un muro. Hanno poi abbandonato poi la macchina e tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati pochi metri dopo. Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che la Nissan Micra era stata rubata a Como.

