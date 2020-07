Rocco, scomparso da giorni nel Reatino: trovato morto nella sua auto a Roma

Ultimo aggiornamento: 15:26

Dalla preoccupazione al tragico epilogo: è stato trovato, parcheggiata per le strade di, il 27enne. Il giovane, che lavorava al centro di distribuzione Amazon a Passo Corese e viveva a, era scomparso da quasi una settimana.LEGGI ANCHE:, originario di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), aveva avuto l'ultimo contatto telefonico con i familiari nel pomeriggio di domenica scorsa. Il suo telefono, poco dopo, era già irraggiungibile e la famiglia, preoccupata, ne aveva denunciato la scomparsa martedì mattina. Nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, l'del 27enne era stata ritrovata nel, a: al suo interno della Toyota Yaris c'era il suo cadavere, insieme alla sua patente di guida e ad alcuni blister vuoti, che potrebbero aver contenuto farmaci.L'auto di, con il cadavere del giovane all'interno dell'abitacolo, era stata rinvenuta dagli agenti del commissariato Vescovio tra via di Novella e via di Priscilla, a metà strada tra via Salaria e piazza Vescovio. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un': il sospetto è che la morte possa essere stata causata dall'ingerimento di farmaci, ma sarà l'a stabilirlo. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi e gli inquirenti hanno incaricato la polizia di acquisire ogni elemento utile alle indagini, compresi i filmati delle (poche) telecamere presenti nella zona.