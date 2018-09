Casalino, spunta un audio: «Al Mef trovino i soldi o li cacciamo»

Audio Casalino, M5S lo difende: «Lui sta con Tria, suo obiettivo erano burocrati del Mef»â€‹

La difesa «Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del MoVimento 5 Stelle detta e ridetta in tutte le salse. Siamo assolutamente convinti (ed è sotto gli occhi di tutti) che nei ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro». È quanto si legge in un post del blog M5s in difesa di Rocco Casalino, il portavoce del premier, dopo la diffusione della registrazione di un messaggio WhatsApp nel quale Casalino annuncia una «megavendetta» contro i dirigenti del Mef accusati di fare ostruzionismo.

«O ci trovano i 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell' Economia». La voce sembra quella del responsabile comunicazione M5S e portavoce di Giuseppe Conte,. L', che dai rumori in sottofondo sembra essere stato registrato in un bar, documenterebbe il dialogo tra l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello passato alla politica e un giornalista al quale viene suggerito di scrivere, citando generiche «fonti parlamentari», che M5S è pronto a una «vendetta» nel caso dal Mef non arrivassero i soldi necessari a mantenere la prima tra le promesse fatte dai 5 Stelle in campagna elettorale.