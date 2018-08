Una roccia si stacca bimba di 9 anni muore davanti ai suoi genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per un graveriportato dopo che unasi è staccata dalla parete della Seaton Garth a Staithes. La piccola era in spiaggia quando il masso le è caduto in testa, sul luogo è intervenuta la polizia del North Yorkshire insieme al personale medico e a un'eliambulanza.I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma le lesioni riportate erano troppo gravi e la bimba è stata dichiarata morta sul luogo dell'incidente. Secondo quanto riporta l' Independent la squadra di salvataggio è accorsa subito e ha provato a liberare la bambina, ma purtroppo la condizione in cui si trovava erano veramente troppo gravi.Le RNLI, e in particolare i volontari di Staithes e Runswick Lifeboat Station, che si sono occupati del salvataggio della piccola, hanno espresso le loro più sentite condoglianze alla famiglia della bambina sconvolta dalla perdita e dalle modalità con cui hanno visto morire la loro figlia.