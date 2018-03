Robot per fare sesso: «Potranno anche parlare» Ma l'amore esisterà ancora?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Badanti, camerieri, maggiordomi, ma anche “compagni di piacere”: la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale e della robotica coinvolge anche il sesso,, progettati appositamente. Umanoidi hi-tech, sempre più simili a umani, capaci di ricevere e rispondere a stimoli vocali o visivi, riconoscendo il proprio interlocutore e sostenendo anche delle conversazioni.Con materiali sempre più evoluti, compresa una pelle morbida e realistica, sembreranno davvero umani: alcuni sono già realtà, “si chiamano Roxxxy, Denise, Robert Sono robot di ultima generazione”, progettati per soddisfare i desideri sessuali di uomini e donne.Secondo alcuni scienziati, l’avvento di questi sexy robot porterà al loro uso anche come gigolò e prostitute, riducendo il mercimonio della prostituzione e il rischio di malattie sessualmente trasmissibili. Ma il sesso con i robot sostituirà quello con gli esseri umani, o l’amore, come già succede da alcuni punti di vista con il sexting e l’amore virtuale ai tempi dei social network?