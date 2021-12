Malore mentre prepara il caffè al bar: Roberto muore davanti alla moglie

Profondo cordoglio a Fiume Veneto (Pordenone) ha suscitato la notizia dell'improvvisa e prematura scomparsa di Roberto Lodi, meglio conosciuto come Pupo, di 57 anni. Era il proprietario e gestore del bar del Borgo San Francesco, dove si era insediato da oltre 10 anni.

Anche alcuni giorni fa aveva regolarmente aperto il suo esercizio, ma dopo un'ora, mentre stava preparando il caffè per i clienti, è stato colto da un malore che poi si è scoperto essere un ictus. La moglie ha dato l'allarme: l'uomo è stato soccorso ma non c'è stato nulla da fare.

Aveva 57 anni ed era stato colto da un malore venerdì scorso a Fiume Veneto, poi l’aggravamento. Da qui il ricovero a Pordenone dove era in attesa di un intervento chirurgico che non è stato possibile fare a causa del complesso quadro clinico che non ha consentito di procedere.

