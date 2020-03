Dice ai dipendenti di non sentirsi bene, Roberto crolla a terra e muore in azienda

Anche lunedì stava affrontando l’ennesima giornata di lavoro all’interno della sua ditta, la New Idea Moda in via Vittorio Veneto 5 a Villa del Conte ( Padova ). Ad un tratto Roberto Gallo ha avvisato alcuni dei suoi dipendenti che non si sentiva bene. Ed è crollato a terra, privo di sensi, come racconta Il Gazzettino. Subito sono stati chiamati i. Ma quando sul posto sono arrivati i sanitari del118, il quadro clinico del sessantottenne era già compromesso.L’uomo è stato sottoposto alle tradizionali pratiche rianimatorie per interminabili minuti, ma alla fine i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardio respiratorio. Dipinto da amici e colleghi come un grande lavoratore, Roberto Gallo era a capo di una azienda che produceva abiti per uomo, donna e bambini per le più note marche. Era sempre il primo a scendere in laboratorio e l’ultimo ad andarsene per far rientro a casa all’ora di cena. Viveva a Santa Giustina in Colle, a pochi chilometri dalla sua azienda.