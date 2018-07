Travolta in bicicletta mentre torna a casa, muore la figlia dell'ex sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALMANOVA e SAN LORENZO ISONTINO - Non ce l'ha fatta ed èin ospedale, 53 anni, dida una auto mentre tornava a casa ine percorreva la strada regionale 56 a, intorno alle 17 di martedì 26 giugno.La donna era stata investita dal conducente di una Fiat 500 che stava marciando nella sua stessa direzione, da Gorizia verso Cormons, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, intervenuti per i rilievi e per sequestrare i mezzi incidentati.L'uomo alla guida della Fiat 500, un 40enne che vive nella zona di) era rimasto illeso e aveva subito chiamato aiuto. L'equipe medica era giunta tempestivamente sul luogo dell'incidente stradale e le condizioni della donna,di San Lorenzo Isontino e moglie del noto ex, erano parse subito critiche. Trasportata all'ospedale di Udine in codice rosso, la donna non c'è l'ha fatta ed è deceduta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 giugno.