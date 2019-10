Il sindaco ricoverato per la polmonite, la giunta si riunisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco è ricoverato con la polmonite, riunione di giunta all'ospedale a Giulianova. Si è parlato della ristrutturazione dei vari settori con la prossima nomina del nuovo dirigente dell’ufficio tecnico ma ha tenuto banco ancora il “caso-Mastrilli” (il consigliere della Lega attualmente sospeso per incompatibilità in quanto è parte attiva di un processo contro il Comune nonostante la cessione del credito di litigiosità alla sorella).In ospedale il sindaco ha ufficializzato l’accordo da lui fortemente voluto tra Comune e la la Polisportiva Amicacci nell’ambito del “plastic free”, che vedrà presto installata una colonnina dell’acqua, grazie alla sinergia tra il Comune di Giulianova e la Ruzzo Reti Spa. L’accordo è stato raggiunto nell’incontro preliminare di ieri pomeriggio, dove nella sede dell’associazione si sono riuniti la Vice Sindaco Lidia Albani, il Consigliere comunale Ernesto Ciafardoni, la Presidente del Ruzzo Alessia Cognitti, il Direttore generale Pierangelo Stirpe, il Direttore sportivo della Amicacci Peppino Marchionni e l’Allenatore della squadra Gemi Ozcan. Si tratta di una convenzione tra Comune e Ruzzo che non solo vede beneficiaria la Amicacci ma anche il Liceo Scientifico “Curie” di Giulianova. Grazie a questa collaborazione tra enti, il Ruzzo si occuperà dell’installazione e degli allacci della colonnina, collegata alla rete dell’acquedotto, che metterà a disposizione degli utenti l’acqua pubblica non microfiltrata, eventualmente refrigerata e gasata, da attingere attraverso idonee borracce in metallo.