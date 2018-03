Cade a terra, è ferito ma l'ambulanza arriva dopo più di un'ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACILE - Un anziano cade e s'infortuna, ma. È accaduto ieri mattina in via Garibaldi, una strada piuttosto trafficata sia da auto che pedoni. Non era ancora mezzogiorno quando, titolare del bar Al corso da Maddy, si accorge didopo aver perso l'equilibrio. Lo sfortunato protagonista della vicenda, un 82enne del posto, si è ferito vistosamente alle ginocchia, al punto da non riuscire a reggersi sulle proprie gambe. Prontamente è stato soccorso dalla titolare del locale e da alcuni clienti che si trovavano nei tavolini esterni e che avevano assistito alla scena. «Faceva fatica ad alzarsi - racconta Maddalena - e infatti lo abbiamo tirato su in tre, poi l'abbiamo sistemato su una sedia. È rimasto lì per alcuni minuti poi al momento di rialzarsi non ce la faceva ed avvertiva vertigini e forti dolori non solo al ginocchio. A quel punto ho preferito chiamare l'ambulanza per accertamenti. Ho pensato che potesse aver subìto danni anche da altre parti»...