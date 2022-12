Chiuso ristorante etnico: multa da 13mila euro al titolare

TERAMO - Chiuso un ristorante etnico di Teramo e maxi multa da 13mila euro al titolare. Fatali, per lui, i controlli durante le festività natalizie da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e i militari del Comando provinciale di Teramo.

Le mancanze

Il titolare non era in possesso del DVR, il Documento di Valutazione dei Rischi, e non aveva scelto il Medico competente e il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Non era poi stata effettuata alcuna formazione né informazione sulla sicurezza dei lavoratori e non era stata allestita la cassetta primo soccorso.