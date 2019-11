Rissa tra ragazzini di 10 anni, uno ferito con una coltellata

TARANTO - Una rissa, ovviamente per futili motivi, finita con una coltellata e la corsa in ospedale. E' accaduto a Sava in provincia di Taranto, dove si sono affrontati tre ragazzini, uno del posto, uno di origini marocchine e un albanese.

Proprio quest'ultimo, al culmine della lite, è stato raggiunto da una coltellata alla gamba, rimanendo ferito in maniera per fortuna non grave. Del caso si sta occupando ora il Tribunale dei minori anche in relazione al ruolo dei genitori dei ragazzini.

