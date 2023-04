Rissa a Modena, morto un sedicenne: l'aggressione in un video choc. «Scena ripresa da un passante»

Qualcuno potrebbe aver ripreso presumibilmente con lo smartphone la rissa che ieri pomeriggio intorno alle 16 è avvenuta al parco Novi Sad a Modena, vicino al centro storico, a seguito della quale un ragazzo di 16 anni di origini pakistane è morto al Policlinico per le coltellate ricevute. Circola infatti un video sui social che conterrebbe, se confermato nella sua autenticità, almeno le fasi culminanti dell'accaduto.

Sedicenne ucciso, il video choc

Nel filmato si vede, infatti, un giovane colpirne altri con un bastone e, subito dopo, un parapiglia dal quale si rialza un individuo visibilmente sporco di sangue (che potrebbe essere la vittima o uno dei due feriti). Gli elementi che porterebbero a ritenere che il video sia autentico sono almeno due: le caratteristiche tribune del Novi Sad che si vedono nel video e un manifesto affisso ad albero che potrebbe essere lo stesso presente ieri al parco poiché era in corso una manifestazione enogastronomica.

Ipotesi dissidi nati in Pakistan

La violenta rissa con bastoni e coltelli che ieri a Modena ha portato alla morte di un 16enne pakistano, oltre al ferimento di altri due giovani connazionali (uno è grave), avrebbe origini da ricercare proprio in Pakistan, ovvero in dissidi nel paese d'origine che avrebbero coinvolto una o più persone che a Modena hanno poi preso parte allo scontro. Questa la più importante novità dalle indagini del giorno dopo sulla morte del giovane, giunto in terra emiliana lo scorso febbraio da minorenne non accompagnato e per questo accolto in una struttura gestita dalla fondazione San Filippi Neri. Gli inquirenti, sul caso stanno lavorando i carabinieri, al momento non escludono nemmeno un regolamento di conti tenendo appunto conto di questa novità emersa nelle ultime ore. Non sono al momento noti i motivi dei dissidi nati in Pakistan e trasformatisi in tragedia ieri a Modena, pare invece che le persone che hanno preso parte alla rissa fossero tutte pakistane.