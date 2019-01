Rissa al McDonald's: cliente aggredisce la cassiera, ma lei è una ex pugile

di Luca Calboni

. La vicenda è stata filmata all'interno di uno dei fast fooddi St Petersburg, in Florida. E il video è diventatosui social, soprattuto grazie alla reazione della cassiera del ristorante, che ha risposto in maniera davvero inaspettata agli insulti del cliente.Nel video infatti si vede un cliente, identificato poi come Daniel Taylor - senzatetto di 40 anni -, che, alla cassa del locale, prima si lamenta per la mancanza di cannucce all'interno del ristorante, per poi. Purtroppo per lui Yasmine James,che risponde a tono all'aggressione dell'uomo:al volto del cliente e i colleghi della donna che la trattengono a stento, dopo essere riusciti a separare i due.Successivamente l'uomo prima si è diretto verso l'uscita, e poi è rientrato per cercare di avere uno scontro fisico con il manager del ristorante, e poi ha colpito con un calcio allo stomaco uno dei dipendenti alla porta del locale. Poco dopo Daniel Taylor è stato arrestato dalla polizia di St. Petersburg: uscito dal McDonald's infatti il cliente ha compiuto una rapina.