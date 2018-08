Rissa dopo la notte di divertimento: muore a 23 anni per una coltellata

Un ragazzo di 23 anni di Cosenza è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una rissa scoppiata davanti ad un locale a Diamante, sulla costa tirrenica cosentina. Un altro giovane, di origini campane, è rimasto ferito ed è stato ricoverato nell'ospedale di Cetraro. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. La rissa è scoppiata all'alba tra due gruppi di giovani. Su quali siano state le cause scatenanti stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Scalea. La vittima, della quale non sono state rese note le generalità, subito soccorsa, è morta durante il trasporto verso l'ospedale di Cosenza.

I carabinieri della Compagnia di Scalea stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi del locale di Diamante dove, all'alba, è scoppiata una rissa al termine della quale un 23enne, Francesco Augieri, è stato accoltellato a morte. Il giovane è stato raggiunto da un solo fendente, ma è morto durante il trasporto verso l'ospedale di Cosenza. I carabinieri stanno anche sentendo alcune persone nel tentativo di ricostruire quanto accaduto. Allo stato, infatti, non è chiaro cosa sia successo e chi fossero i protagonisti della rissa. Non è chiaro neanche se la vittima ed un altro giovane campano rimasto ferito e ricoverato nell'ospedale di Cetraro si conoscessero o meno.

L'Amministrazione Comunale di Diamante «esprime i sentimenti di profondo dolore e di incredulità per la notizia della morte di un ragazzo di 23 anni verificatosi questa notte nella nostra Città, fatto sul quale è giusto mantenere il dovuto riserbo, nell'attesa che la Magistratura e le Forze dell'Ordine ne accertino le effettive dinamiche». È quanto si legge in una nota. «Sentimenti che si accompagnano all'incredulità per un accaduto la cui eccezionale e tragica portata contrasta con la riconosciuta vocazione turistica della nostra città -sottolinea- caratterizzata, pur in presenza di considerevoli flussi di vacanzieri e da una sana vivacità giovanile, da una storia di accoglienza e sicurezza che non hanno fatto mai registrare episodi di tale gravità, anche grazie ad un costante impegno delle forze dell'ordine che si ringraziano per la loro operatività».

