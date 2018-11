Rissa tra immigrati sul treno: paura tra i passeggeri e fuga

di Oscar De Simone

NAPOLI - Momenti di paura sul treno della Circumflegrea proveniente da Montesanto ed in sosta a Licola. Una rissa, l’ennesima tra immigrati, ha generato il caos tra i passeggeri ancora sul vagone.Uno di loro - come si vede in un video girato a bordo - viene preso di forza e gettato sulla banchina tra le urla e gli spintoni degli altri extracomunitari.Non è la prima volta che - sopratutto nel tratto finale del percorso della Circum - gli utenti assistono a questo tipo di scene, ormai sempre più all’ordine del giorno.