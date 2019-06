Rissa alla festa di compleanno: marito scopre il tradimento della moglie con il consuocero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa dicon (brutta) sorpresa: il festeggiato scopre che lalocon ile scoppia laal ristorante.I fatti risalgono a domenica scorsa, quando un imprenditore di Mondragone (Caserta) ha portato amici e parenti a pranzo in un ristorante di Formia per festeggiare in grande stile i suoi 50 anni, come si legge su ECaserta.Durante la festa, l'uomo ha notato alcuni atteggiamenti troppo intimi tra la moglie, una donna di 45 anni, e il consuocero. Atteggiamenti che hanno instillato il dubbio al punto da spingere l'uomo a controllare le chat WhatsApp della moglie e trovare conferma ai suoi sospetti. Da qui la rissa che ha coinvolto gli invitati e sconvolto i presenti, tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.