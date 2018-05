Rissa al cimitero per l'eredità Cinque denunciati dopo i funerali della nonna

Quando una lite per l'eredità trascende e non ci si cura nemmeno del luogo. Cinque persone sono state denunciate per una rissa in un cimitero, dopo il funerale di una anziana ultracentenaria deceduta sabato: è accaduto ieri, intorno alle 17, a San Pietro Vernotico, un paesino in provincia di Brindisi. I denunciati sono V.C. di 66 anni, D.S.A.R. di 54, P.A.R. di 61, V.M. di 34 e V.E. di 45, tutti del luogo.



Tutto è successo dopo il corteo funebre della congiunta, scomparsa il giorno prima: i cinque si sono resi protagonisti di un'animata lite, riconducibile alla suddivisione dell'eredità. Dalle parole si è passati alle vie di fatto, finché la discussione non è sfociata in una rissa che ha visto coinvolti anche i parenti della defunta, morta a 103 anni e madre di 8 figli tutti tra i 70 e gli 80 anni.



I denunciati hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, al pronto soccorso dell'ospedale di San Pietro: i medici hanno riscontrato varie escorazioni, ecchimosi in diverse parti del corpo e traumi contusivi multipli. Nelle prossime ore, non si escludono ulteriori sviluppi investigativi circa il coinvolgimento di altre persone nella rissa.

