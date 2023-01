Parenti serpenti: rissa durante il cenone di Capodanno al ristorante, 48enne batte la testa ed è in pericolo di vita

Il cenone di Capodanno si è trasformato in tragedia in provincia di Milano, dove il tradizionale evento di fine anno è finito in rissa familiare all'esterno di un ristorante di Peschiera Borromeo. A farne le spese, un 48enne ricoverato in gravi condizioni a causa di una caduta provocata da un parente che lo avrebbe colpito con un pugno durante i festeggiamenti.

La rissa all'esterno del ristorante

Il 118 è intervenuto alle 3.30 della scorsa notte in via Liberazione a Peschiera Borromeo (Milano), all'esterno di un ristorante, dove era stata segnalata una lite con feriti. L'uomo colpito, inizialmente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato Milanese (Milano), si è aggravato con il trascorrere delle ore. Stamani è stato trasferito presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Raffaele di Milano, e si trova in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri hanno accertato che, poco prima, nel corso di un diverbio per futili motivi familiari, un 53enne, suo connazionale e incensurato, gli avrebbe sferrato un pugno facendolo cadere a terra e procurandogli così il trauma alla testa.