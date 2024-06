Rissa alla Camera, sospesi undici deputati: 15 giorni al leghista Iezzi, 4 a Donno del M5S

Un’altra onorevole giornata di passione. Non volano pugni, almeno questo no, nel day-after della rissa alla Camera sulle riforme istituzionali. Ma il clima è ancora incandescente e la guerriglia in aula fra governo e opposizioni prosegue tra cori, sit-in, cartelli e bandiere issati dagli scranni. Martedì uscirà dal palazzo e finirà in piazza.

IL MURO

Archiviate le scorie del voto europeo, Pd, Cinque Stelle, Avs e Più Europa si daranno appuntamento a Piazza Santi Apostoli a Roma per una manifestazione «contro l’autonomia differenziata e il premierato», recita una nota unitaria delle opposizioni vergata nel pomeriggio - mai vista prima d’ora - che condanna «l’aggressione squadrista» del leghista Igor Iezzi al deputato grillino Leonardo Donno. Tutti invitati, anche Matteo Renzi e Calenda, gli ex alleati oggi rivali del Terzo polo che però, fanno sapere, «manderanno una delegazione». Mentre dal governo parte la controffensiva: non sarà che tanto trambusto serve alle opposizioni per mettere in ombra «il G7 di Giorgia?».

La suggestione diventa accusa, rimbalza tra i colonnelli del partito della premier, impegnata ad accogliere i grandi del mondo tra i trulli pugliesi.

Ignazio La Russa, presidente del Senato e veterano di FdI, la mette giù così: «Anziché cercare di far vedere l'Italia conscia del proprio ruolo e della propria importanza», proprio durante il G7 «stiamo dando un'immagine peggiore di quella che diamo normalmente: mi sembra un harakiri».

Intanto la battaglia continua. Ieri il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha preso provvedimenti contro i deputati al centro della maxi-zuffa a Montecitorio finita sui tabloid di mezzo mondo, undici in tutto. Pugno duro: saranno sospesi dall’aula, porte chiuse finché non si calmeranno gli animi. Ovviamente si va in ordine di gravità. Iezzi, deputato-pugile del Carroccio, avrà quindici giorni di stop per l’aggressione a Donno (ma lui giura di non averlo sfiorato). Perfino il pentastellato finito nel mirino per aver sbandierato un tricolore davanti al ministro Calderoli, dovrà stare a casa quattro giorni. Come tutti gli altri deputati finiti nella mischia. L’ex ministro dem Enzo Amendola e il leghista Stefano Candiani, tre giorni a testa. Il pretoriano di Meloni alla cultura Federico Mollicone, il leghista dalla Calabria Domenico Furgiuele (accusato di avere una passione per la Decima Mas), il grillino Stumpo che invece mercoledì ha lanciato una sedia: tutti a casa per sette giorni. «Sanzionati nello stesso modo, una vergogna» si indigna su twitter l’ex ministro dem Andrea Orlando. Un passo indietro. Merita una cronaca puntuale anche questa nuova giornata al Saloon delle riforme istituzionali, il surreale caos in Parlamento che fa da controcanto al G7 dei grandi del mondo in Puglia. Inizia di buona mattina. Il numero due della Lega, Andrea Crippa, fedelissimo di Salvini con licenza di picchiare duro, torna sulle polemiche del giorno prima con i cronisti in Transatlantico: «La Decima Mas? Peggio cantare Bella Ciao». Apriti cielo. In aula il grillino Ricciardi legge ad alta voce il lancio di agenzia sulla sortita. La bolgia è servita: «Fuori i fascisti dal Parlamento!» gridano dai banchi dem. Seduta sospesa. Un’altra.

LE REAZIONI

Ci si scontra su tutto, basta una parola. La presidenza della Camera legge il verbale sulla rissa del giorno prima, derubricata a «disordini». Le opposizioni non ci stanno: «Dovete chiamarla aggressione!». E il Senato? Si incendia anche l’aula di Palazzo Madama, dove è agli sgoccioli l’approvazione del premierato.

A fare irruzione questa volta, mentre il voto sugli emendamenti è in corso, è un drappello di senatrici delle opposizioni, in mano agitano cartelli con il tricolore, provano a occupare le postazioni del governo, gli onorevoli colleghi le sostengono dai banchi cantando l’Inno nazionale. Ci vorrà qualche minuto prima che i commessi, un po’ imbarazzati, riconducano le senatrici al loro posto. Chissà quanto andrà avanti il can-can. Giuseppe Conte ed Elly Schlein fiutano un’occasione. «Scenderemo in piazza con i tricolori» avvisa il presidente dei Cinque Stelle su twitter. Schlein si prende lo scettro di questa strana, inedita protesta unitaria delle opposizioni e dà appuntamento a martedì: «È bene unire le forze, non solo in Parlamento». Ci sarà anche il tandem Bonelli-Fratoianni uscito in trionfo dal voto Ue. Meloni, da Borgo Egnazia, non proferisce parola. Ha ben altre incombenze. Certo non è entusiasta - eufemismo - di questo teatrino che rischia di distogliere i riflettori dal grande teatro del G7.