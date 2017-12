Movida violenta, maxi rissa tra 20 ragazzi in un locale Un 18enne in ospedale

ROMA - Maxi rissa la scorsa notte dopo le 3 in un locale di via Monte Testaccio. A darsele di santa ragione, per motivi sui quali stanno indagando i carabinieri, una ventina di ragazzi intorno ai 20 ani. Quando sono arrivati sul posto, la maggior parte dei protagonisti della zuffa si era già dileguata, tranne 5 giovani romani di 18-19 anni, uno dei quali è stato medicato in ospedale per contusioni al volto con 5 giorni di prognosi. I carabinieri sono al lavoro, attraverso testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza, per identificare gli altri protagonisti della rissa.

