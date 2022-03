​L'ultimo terribile rischio della guerra, appello choc dell'Oms all'Ucraina: «Distruggere i virus nei laboratori, si rischiano fuoriuscite»

Dall'Oms un appello choc all'Ucraina, coinvolta in un conflitto che sta sconvolgendo il mondo. L'Organizzazione mondiale della Sanità ha raccomandato all'Ucraina di distruggere gli agenti patogeni ad alto rischio nei laboratori sanitari per prevenire potenziali fuoriuscite, secondo quanto riferisce la Cnn.

Ucraina, la guerra si sposta a ovest: bombardate anche Dnipro e Lutsk. «Distrutto un asilo nido»

Ucraina, la donna incinta della foto di Mariupol ha partorito una bimba: «Mamma e figlia stanno bene»

Guerra nucleare, che effetti avrebbe una bomba atomica sull'Italia? Ecco il simulatore online per calcolarlo

L'Oms ha «fortemente raccomandato» al Ministero della Salute in Ucraina di distruggere in sicurezza «agenti patogeni ad alta minaccia» che potrebbero essere ospitati nei laboratori di salute pubblica del paese al fine di prevenire «eventuali fuoriuscite». L'Oms ha anche incoraggiato «lo smaltimento sicuro e protetto di qualsiasi agente patogeno» e si è messa a disposizione per assistere se necessario e ove possibile.

Guerra nucleare, l'Italia aggiorna il piano di sicurezza: «Riparo al chiuso per due giorni, finestre sbarrate e iodio». La bozza in pdf

Ieri l'Oms, citata ancora dalla Cnn, aveva reso noto che sono 24 i bombardamenti subiti da strutture sanitarie in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, il 24 febbraio, con un bilancio di almeno 12 morti e 17 feriti, di cui almeno 2 morti e 8 feriti tra il personale sanitario. L'organizzazione non cita però i responsabili degli attacchi.

Guerra in Ucraina, per restare aggiornato abbonati al CorriereAdriatico.it a soli 11,99 euro per un anno