Al Sigep di Rimini sapori speciali, tanti vip e la bellezza delle ragazze

RIMINI - Appuntamento da non mancare. Al Sigep di Rimini 2023, oltre a tantissimi prodotti dolci, come gelateria e pasticceria, tra le moltissime persone che affollano tutti gli stand, si possono incontrare personaggi importanti e stand con scenografie particolari per attrarre l'attenzione del pubblico.



In uno stand la bellissima giornalista inviata in fiera dalla TV Canale Italia mentre intervista la signora Cristina Lunardini, una Executive Chef, in onda quasi ogni giorno su Rai 1 nel programma di Antonella Clerici, Mezzogiorno in Famiglia. Poi in uno stand la Yamaha col n. 20, condotta in gara, nella MotoGP da Fabio Quartararo, in un altro, una Fiat 500 trasformata in gelateria, poi ancora una AlphaTauri di F1.

Nel salone della pasticceria il maestro pasticcere di livello internazionale Igidio Massari insieme allo chef Cav. Ennio Stocco. E poi la bellezza delle ragazze che accolgono i visitatori negli stand. Quindi ve ne nostriamo una piccola parte.