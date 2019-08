Investimento mortale Circolazione ferroviaria sospesa vicino a Rimini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIMINI - Circolazione ferroviaria sospesa dalle 12.45 fra le stazioni di Santarcangelo di Romagna e Rimini, sulla linea Bologna-Rimini, dopo l'investimento mortale di una persona da parte del Frecciabianca 8814 Lecce-Milano. La sospensione è stata decisa per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un suicidio, a circa 700 metri dalla stazione di Santarcangelo. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.In corso, informa Rfi, la riprogrammazione dell'offerta commerciale con possibili cancellazioni, deviazioni di percorsoe allungamento dei tempi di viaggio.L'AGGIORNAMENTOE' gradualmente ripresa la circolazione dei treni sulla linea Bologna-Rimini, dopo oltre tre ore di stop per l'investimento mortale di una persona nei pressi della stazione di Santarcangelo di Romagna. Alle 15 è arrivato il nulla osta per riprendere il traffico in direzione sud, alle 15.40 anche in direzione nord. Il treno coinvolto nell'investimento è fermo in stazione e i passeggeri sono stati trasbordati su un altro treno Frecciabianca, arrivato vuoto, per portare le persone fino a destinazione. Personale di Trenitalia ha assistito i viaggiatori, distribuendo circa 600 kit con bevande e snack.