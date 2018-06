Tragedia al mare: turista romano â€‹si accascia in pochi centimetri d'acqua e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIMINI - Tragedia sulla spiaggia di Rimini questa mattina intorno alle 8,30, quando un turista romano di 64 anni si è accasciato in preda ad un malore ed è morto.Tutto è accaduto intorno alle 8,30, quando l’uomo, dopo aver fatto una nuotata, è stramazzato in pochi centimetri d’acqua mentre stava tornando a riva. Immediati i soccorsi del bagnino di salvataggio prima e degli operatori del 118 poi, ma per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare.