Turista tedesca stuprata in un hotel Rimini, indagati due allievi poliziotti

Il fatto è accaduto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di. Gli accertamenti delladi Stato si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto procuratore Ercolani in Questura fino alle 4 per sentire vittima e testimoni. Il risultato dell'inchiesta è che due giovani, di 21 e 23 anni sono indagati con l'accusa didi gruppo ai danni di una turista tedesca.LEGGI ANCHE ----> Quarantenne violentata a Pescara I due ragazzi, studenti della Scuola per allievi agenti didi Brescia sono stati identificati dalla Polizia di Stato di Rimini. Le indagini affidate alla Squadra Mobile sono coordinate dal sostituto procurare Davide Ercolani. Per i due giovani, di 21 e 23 anni, indagati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca, è stata avviata la procedura di sospensione dalla Scuola allievi agenti di Polizia di Stato di. La procedura viene attivata dal direttore della scuola, e ratificata dalla direzione del personale di Roma. Qualora dovessero essere accertate le responsabilità dei due allievi, i due ragazzi potrebbero essere destituiti e non prendere mai servizio.