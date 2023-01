Natalità e famiglie, Rimini cresce: più nascite e meno stranieri

RIMINI - Denatalità e giovani che lasciano il lavoro (spesso precario e mal pagato) per andare via dalle Marche? A fare da contraltare c'è la vicina Romagna. Rimini, lo dicono i numeri, è tornata ad essere una città attrattiva con una popolazione in crescita grazie ai migranti italiani e stranieri. Nel 2022 sono tornati a crescere gli abitanti di Rimini: 150.305 residenti, 110 in più rispetto del 2021. Aumentano nascite (+31), famiglie (+592) e, nel dettaglio, nuclei formati da una sola persona (+653), i decessi (+70), gli immigrati (+21%), più che altro dall’Italia, con un saldo migratorio di 866 unità. In calo i matrimoni (-13) e gli stranieri (-288). L’andamento demografico nel 2022 è stato elaborato da Sit, il sistema informativo territoriale, sulla base dei registri anagrafici del Comune di Rimini.

L’età media del residente riminese è 46,41 anni, la più alta di sempre. A Rimini la popolazione, però, cresce e per più di 6mila unità è femmina (78.280 femmine contro i 72.025 uomini). La più consistente fascia d'età dei residenti è tra i 40 e 64 anni. I giovanissimi fino a 14 anni risultano essere 18.170 unità, il 12% del totale.

Aumenta il flusso migratorio verso il Comune di Rimini, dai 3.712 del 2021 ai 4.491 del 2022 (+21%) mentre risulta più limitato il dato delle persone emigranti che lasciano Rimini: da 3.407 a 3.625 (+6,40%). Nel 2022 hanno preso la residenza a Rimini 2.913 i cittadini italiani contro i 1.575 cittadini stranieri (con la comunità albanese che rapresenta quella numericamente più importante). Cala il numero dei matrimoni celebrati a Rimini: 378 riti celebrati (-13), di cui 251 (+5) quelli civili e 127 (-18) quelli religiosi. Nel comune riminese vivono attualmente 55 ultracentenari: 47 donne, 8 uomini.