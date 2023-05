Rimini, sorpresa fuori dalla stazione con cocaina e hashish, in casa ha l'eroina: prima in ospedale e poi in cella

RIMINI - Sorpresa con la cocaina fuori dalla stazione: donna prima portata in ospedale per una crisi d'astinenza e poi arrestata per spaccio dalla Guardia di Finanza.

È successo nei pressi della stazione ferroviaria della frazione di Torre Pedrera, dove i dinanzieri hanno sorpreso una donna, già nota alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosi precedenti penali, che si aggirava con fare sospetto intorno ad uno scooter. La donna ha inizialmente consegnato spontaneamente 2 involucri con cocaina ed hashish e un bilancino di precione, ma poi ha tentato la fuga. nel farlo ha cercato di disfasrsi di un pacchetto, poi recuperato, con alcune decin e di grami di cocaina. A casa poi, è saltata fuoi anche dell'eroina. La donna dopo un primo ricovero al pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini in crisi d’astinenza, è stata successivamente associata alla Casa Circondariale di Forlì.