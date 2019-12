Rifiuta l'elemosina fuori dal supermercato, nigeriano insegue cliente e lo prende a sassate

Ultimo aggiornamento: 14 Dicembre, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiede un euro all'uscita del supemercato Eurospin di Casarano, in Puglia e, di fronte al rifiuto del cliente, ne nasce una lite. Le videocamere di sorveglianza mostrano l'uomo che si barrica in auto, il ragazzo nigeriano di 34 anni che lo insegue e, quando l'uomo esce, gli lancia un sasso che lo colpisce alla mano. Per questi motivi Kevin David, 34enne nigeriano, è stato arrestato dai carabinieri di Casarano per tentata estorsione e lesioni personali. L'uomo avrebbe negato di aver colpito il cliente del supermercato con un sasso, ma le immagini lo incastrerebbero. Si trova ora in carcere.