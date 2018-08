Rifiuta l'alcoltest aggredisce un carabiniere: arrestato un ragazzo di 22 anni

LENDINARA - Doveva essere sottoposto all'alcoltest: si è rifiutato e ha messo le mani addosso ad un carabiniere. È successo sulla Strada regionale 88 a Lendinara (Rovigo). Un 22enne del luogo è stato quindi arrestato per violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, ubriachezza, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e rifiuto all'accertamento dello stato di ebbrezza e dell'uso di sostanze stupefacenti. Con sé aveva un coltellino a serramanico lungo 18,5 centimetri con lama di 8, che gli è stato sequestrato, ed ha provocato ad uno dei militari intervenuti lesioni guaribili in 4 giorni. La pattuglia era intervenuta per un incidente stradale che si era appena verificato.

