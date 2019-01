Albero lo travolge mentre lavora: morto un boscaiolo di 48 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tragico incidente sul lavoro nei boschi del comune di Fassinoro. Deceduto in ospedale un boscaiolo di 48 anni, operaio di una piccola impresa boschiva. L'uomo - per cause ancora in fase di accertamento - è stato travolto dalla caduta di un albero riportando lesioni gravi in più parti del corpo. Immediatamente soccorso e trasportato presso l'ospedale reatino San Camillo De Lellis, è morto a causa dei severi traumi dovuti dall'improvviso e violento impatto con il tronco della pianta.