Dimessa dall'ospedale a Capodanno, Teresa muore il giorno dopo a 29 anni

Dimessa dall'ospedale, muore il giorno dopo. E' quanto accaduto a Teresa D'Auria, una ragazza 29enne di Casoria, Napoli, che lo scorso 31 dicembre aveva accusato forti dolori addominali. Era stata portata all'ospedale San Giovanni di Dio, ma il giorno dopo, a Capodanno, Teresa è stata dimessa. Quei dolori, però, non sparivano, perciò è stata riportata all'ospedale di Frattamaggiore, ma è stato troppo tardi.

Chiamata dagli amici e famigliari Terry, era una ragazza dolce e solare, lavorava come estetista. Il papà ha presentato una denuncia per fare luce sulla morte della giovane figlia. Sono in corso accertamenti per comprendere le cause del decesso e l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sulla salma, presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano.

