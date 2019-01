WhatsApp, riconoscimento facciale ed impronta digitale Stop a fidanzati/e impiccioni

di Paolo Travisi

Sblocco tramitein arrivo anche su. Secondo le ultime indiscrezioni del sito, i programmatori del servizio di instant messaging più usato al mondo, stanno per introdurre una nuova opzione per garantire sempre piùagli utenti dell'applicazione. Insomma, chat a prova di mogli/mariti o di fidanzate/i impiccioni/e.Un'opzione, destinata ad entrambe le piattaforme,, che cambia la modalità d'utilizzo di WhatsApp alzando il livello di sicurezza nell'accesso. Stando alle voci diffuse dal sopracitato sito, la novità può essere attivata o meno dall'utente, accendendo il relativo interruttore tra le impostazioni dell'app.Come per lo sblocco dello smartphone, anche WhatsApp, chiederà all'utilizzatore di posizione il dito per tracciare le impronte oppure di mostrare il viso alla fotocamera anteriore. E pare che questa opzione sia indipendente dallo sblocco (già avvenuto) del telefono. Nel caso invece che il sensore di WhatsApp non riconosca viso o dito, allora l'acceso sarà possibile digitando le credenziali del proprio account.Al momento WaBetainfo, non ha rivelato quando questo nuovo servizio sarà disponibile, mentre invece ha diffuso lo screenshot della versione beta su cui stanno lavorando gli sviluppatori.