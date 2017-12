Ricette in bianco e confezioni senza fustelle medico e farmacista nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confezioni di farmaci prive delle fustelle adesive a lettura ottica ed alcune ricette mediche senza prescrizioni, ma con timbro e firma autografa di un medico di base. Le hanno sequestrati i Carabinieri del Nas in una farmacia.L’ipotesi investigativa dei militari, corroborata dal materiale probatorio sequestrato, è quella del concorso del farmacista e del medico nel reato di truffa aggravata ai danni del servizio sanitario nazionale, in quanto le ricette in bianco firmate dal medico e i farmaci privi di fustelle sarebbero servite al titolare della farmacia per ottenere indebiti rimborsi dal servizio sanitario regionale.Sul farmacista e il medico coinvolti non vengono forniti dagli investigatori altri particolari.