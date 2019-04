Catturato pitone femmina gigante incubava 73 uova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gruppo di ricercatori è riuscito a catturare un esemplare di pitone femmina lungo più di 5 metri nella Riserva Nazionale dia Everglades, in Florida. L'enorme rettile pesa 63,5 chilogrammi e è uno dei più grandi pitoni mai catturati nella zona meridionale. L'esemplare contiene 73 uova.Gli specialisti della riserva hanno spiegato suche l'animale «è stato catturato grazie a una ricerca realizzata con un nuovo approccio» per localizzare questo tipo di serpenti e combattere la loro invasione. L'utilizzo di pitoni maschi insieme a trasmettitori radio ha permesso alla squadra di rintracciare le femmine riproduttrici di pitone.«Il team non solo rimuove i serpenti invasivi, ma raccoglie anche i dati per la ricerca, sviluppa nuovi strumenti di eliminazione e apprende come i pitoni utilizzano la riserva», afferma la pubblicazione.In assenza di predatori naturali, questi rettili si moltiplicano rapidamente nel luogo, il che «rappresenta una minaccia significativa per la fauna selvatica». I pitoni possono decimare la fauna locale uccidendo animali di piccole dimensioni come conigli, uccelli e persino animali più grandi come alligatori e cervi. Il pitone birmano è considerato una specie invasiva da quando è apparso per la prima volta nell'area negli anni '80.