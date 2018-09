Turista pugliese muore a Riccione al primo giorno di mare

Tragedia a Riccione, stamani intorno alle 11 dove un bagnante ha visto affiorare un corpo a pelo d'acqua, a pochi metri dalla riva. A morire è stata una turista di 63 anni nei pressi dello stabilimento balneare 117. La donna, arrivata ieri con il marito per una settimana di ferie, era originaria di Foggia, ma viveva da anni a Milano.



I soccorsi sono arrivati immediatamente. In quattro hanno trasportato la donna sulla spiaggia dove il bagnino di salvataggio ha iniziato il massaggio cardiaco, continuato poi dal 118. Per la donna però non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la Guardia costiera di Riccione. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, la 63enne oggi al suo primo giorno di mare, era entrata in acqua poco dopo che il marito ne era uscito per tornare all'ombrellone. Pochi minuti dopo il malore fatale.

