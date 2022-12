Riccione, aumenta l'imposta di soggiorno: ecco quanto costerà andare in vacanza

Cambia la tariffa dell'imposta di soggiorno a Riccione. L'hanno chiamato patto con i turisti (tu paghi di più ma riceverai una Riccione migliore): i cambiamenti entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2023. L’imposta di soggiorno passa da 50 centesimi al giorno a un euro nelle pensioni a 1 stelle; da 0,70 a 1,20 nei 2 stelle; da 1,80 a 2 nei 3 stelle; da 3 a 3,20 nei 4 stelle; da 4 a 4,20 nei 5 stelle.



Campeggi e villaggi turistici



Nelle strutture a 3 stelle si passa da 0,60 a 0,90 mentre in quelle a 4 stelle da 0,60 a 1,40.

Aumento di 50 centesimi di euro anche per case vacanze, ostelli, affittacamere, bed and breakfast, appartamenti ammobiliati a uso turistico e locande: in questo caso si passa da 0,70 a 1,20. Per case e appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa: quelli classificati a 2 soli passano da 0,50 a 1 euro; quelli a 3 soli da 0,70 a 1,20; quelli a 4 soli da 1,50 a 2.