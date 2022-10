Riccione, in migliaia allo stadio per il funerale dei 7 angeli di Cuore 21 e Centro 21. Le foto

RICCIONE - Sembrava una pacifica invasione di campo. Migliaia di persone, amici, cariche istituzionali, conoscenti, parenti e semplici cittadini toccati al cuore dall'incidente dell'A4, hanno reso omaggio oggi al funerale dei 7 angeli del Centro 21 e Cuore 21 allo stadio di Riccione: Maria Aluigi, Romina Bannini (educatrice, deceduta in ospedale), Alfredo Barbieri, Francesca Conti, Rossella De Luca, Massimo Pironi (ex sindaco di Riccione e dal 2005 volontario al Centro 21) e Valentina Ubaldi. Lacrime, incredulità, sgomento, dolore: tutto vero.

In migliaia allo stadio

L'appuntamento era alle 14.30 al "Nicoletti" con l'ultimo saluto celebrato dal vescovo di Rimini. Tutta Riccione, tutta la Romagna, piange per le vittime del Centro 21, associazione di volontariato formata da familiari di persone con sindrome di Down, e della cooperativa collegata Cuore 21. Riccione è in lutto cittadino.

Presente anche in sindaco di San Donà di Piace Andrea Careser

Tanti gli esponenti istituzionali e politici presenti, tra cui la sindaca di Riccione Daniela Angelini visibilmente provata e il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, oltre alle famiglie delle vittime dello schianto dello scorso venerd' 7 ottobre. Sul prato gli ospiti e gli educatori del centro, le famiglie, gli altri ospiti del centro.