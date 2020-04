Revenge porn su Telegram, «anche vip tra le vittime»: denunciati gli admin di tre canali

Ultimo aggiornamento: 09:57

«La Bibbia 5.0», «Il Vangelo del Pelo», addirittura «Stupro tua sorella 2.0»: si chiamavano cosìcon migliaia di iscritti su cui giravano foto offensive, video a luci rosse e immagini denigranti di ogni genere, compreso materiale da. Tre le vittime ci sarebbero anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo.LEGGI ANCHE:La Polizia Postale ha denunciato gli amministratori dei tre canali: uno di loro, un 29enne bergamasco, è stato anche indagato per averli utilizzati per revenge porn nei confronti della sua ex compagna. In corso perquisizioni e sequestri: l'operazione, chiamata 'Drop the Revenge!' ha consentito l'identificazione e la denuncia degli admin dei tre canali su Telegram, l'applicazione di chat istantanea tra le più diffuse al mondo insieme a WhatsApp.LEGGI ANCHE: