Renzi: «Il nome del nuovo partito sarà Italia Viva: 25 deputati e 15 senatori»

«Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva», ha detto a Porta a Porta.



«Ci saranno piu di 40 parlamentari con noi, 25 deputati e 15 senatori. Domani pomeriggio renderemo noti tutti i numeri e i nomi. Ci sarà un sottosegretario». Lo ha detto Mateo Renzi a Porta a Porta.

Il tema è parlare, non fare una cosa in politichese, antipatica, noiosa ma parlare a quella gente che ha voglia di tornare a credere nella politica - ha spiegato - Io voglio molto bene al popolo del Pd, per 7 anni ho cercato disperatamente giorno dopo giorno di dedicare loro la mia esperienza politica. Dopo di che le polemiche, i litigi, le divisioni erano la quotidianità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo annuncia Matteo Renzi dopo l'annuncio della dipartita dal Pd.