Crisi di governo, Conte al Quirinale da Mattarella: «Avanti solo col sostegno di tutte le forze di maggioranza». Renzi in conferenza stampa alle 17,30 Diretta

Sono ore caldissime per il futuro del governo Conte, alle prese con una probabile crisi di governo innescata dalla scelta di Italia Viva di sfilarsi dalla maggioranza con le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e del sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto.

Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incontro che è stato definito interlocutorio. È attesa invece per le 17,30 la conferenza stampa di Matteo Renzi con le ministre Bellanova e Bonetti ed il sottosegretario Scalfarotto presso l'auletta dei gruppi alla Camera.

APPROFONDIMENTI CRISI GOVERNO Crisi governo, Giuseppe Conte sale al Quirinale per parlare con il... IL PUNTO DEL MINISTRO Covid, Speranza alla Camera: «Stato d'emergenza fino al 30... UNA POLTRONA PER DUE Crisi di governo, il duello finale. Il premier: «Se Iv rompe... ROMA Recovery, tensione al vertice di governo. Italia viva: «Il...

"Bisogna uscire rapidamente dall'incertezza a fronte, dell'allarmante situazione causata dalla pandemia". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con il premier Conte.

"Una crisi? Spero di no". Lo afferma Giuseppe Conte rispondendo ad una domanda dei giornalisti al suo rientro a Palazzo Chigi. "Ho sempre detto che governo può andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza - ha quindi aggiunto -. Credo che una crisi non sarebbe compresa dal Paese in un momento in cui ci sono tante sfide".

"Io fino all'ultima ora lavorerò per rafforzare la coalizione. L'interesse dei cittadini viene prima di tutto", ha spiegato poi Conte.

PD E CINQUE STELLE PROVANO A EVITARE LA CRISI

Un incontro interlocutorio quello tra il presidente del Consiglio e il Capo di Stato, fanno sapere fonti di maggioranza, che però potrebbe aprire uno spiraglio per evitare la crisi di governo. Dopo l'astensione delle ministre Iv sul Recovery e in vista delle parole di Matteo Renzi, Pd e M5s stanno cercando in extremis di impedire la rottura con contatti e appelli alla responsabilità rivolti sia all'indirizzo del premier sia di Matteo Renzi. «Si faccia di tutto per riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla crisi», chiede il leader Pd Nicola Zingaretti convinto che sia ancora possibile rilanciare l'azione di questo esecutivo con un nuovo patto di maggioranza.

PARTITA ANCORA LUNGA

Ma la partita è certo ancora lunga e delicata. E in tanti chiedono di fermarsi prima del baratro. Stamattina anche una delegazione di operai Whirlpool, ricevuta a Palazzo Chigi, ha detto al premier che «una nazione intera non può dipendere da giochi di palazzo». E Conte si è mostrato consapevole che una crisi di governo in questo momento sarebbe «incomprensibile». «Dobbiamo tutti fare un passo indietro per il bene del paese», è l'invito di Luigi Di Maio per evitare lo showdown. E Beppe Grillo rilancia una lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione del deputato M5S Giorgio Trizzino con un appello a fare «insieme un patto tra tutti i partiti». «Lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese», sostiene il fondatore M5S precisando poco dopo che «è sottinteso che il governo è di Conte».

Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA