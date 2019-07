Norvegia, 200 renne trovate morte per fame. Gli esperti: «Colpa del clima che cambia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scoperta choc è stata al centro di un lavoro di indagine per capire quale fosse la ragione che ha portato un branco di 200 renne nell'arcipelago norvegese di, nel Mar Artico, a morire. La causa accertata è che gli animali sono morte di fame.Il numero così alto di decessi, secondo gli studiosi dell'Istituto Polare Norvegese, non solo è anomalo ma è dovuto ai cambiamenti climatici che hanno interessato la regione.I cadaveri sono stati scoperti in evidente stato di decomposizione a circa 1200 chilometri dal Polo Nord. L'alto tasso di mortalità ha spiegato il professor Pedersen è dovuto al riscaldamento terrestre che ha fatto sì che la pioggia cadendo sulla neve formasse una spessa calotta di ghiaccio sulla tundra, impedendo alle renne di cibarsi di muschi e licheni che, anche d'inverno, sono disponibili sotto la neve.Gli animali con gli zoccoli scostano la neve e riescono a cibarsi ma la calotta di ghiaccio stavolta lo ha impedito. Secondo gli esperti il numero di renne esistenti a Svalbard, un territorio grande due volte come il Belgio, è arrivato a 22mila esemplari.