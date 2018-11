Relazioni con uomini più giovani? Per le donne "cougar" nascono on line

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Relazioni con uomini più giovani?Per le “cougar” la maggior parte nascono online. Confermato da uno studio degli economisti dell'Università dell'Essex e dell'Università di Vienna il peso del dating online. Nell'ambito generale degli incontri 1 relazione su 3 nasce online, ma in ambito “cougar il rapporto online/offline sale a 2 su 3: a confermarlo è CougarItalia.com, il portale che promuove incontri tra donne 40-50enni e uomini più giovani.Innamorarsi, amarsi e -sempre più spesso- persino sposarsi dopo i 40-50 anni con un uomo molto più giovane non è più un tabù. In Italia l'«amore Cougar»rappresenta un fenomeno sociale straordinario e senza precedenti, che grazie ad Internet si va diffondendo da nord al sud, nelle grandi città e nei piccoli paesi, attraversando tutti i ceti sociali, con numeri in costante crescita.A fare uscire definitivamente il fenomeno Cougar dalla zona d'ombra di ciò che si fa ma non si dice è stato CougarItalia.com, il primo portale in Italia a specializzarsi nel promuovere incontri tra donne più grandi e uomini più giovani. Una scelta di successo, perché è quasi solo grazie all'online che le coppie riescono a formarsie ad instaurare legami solidi e duraturi.«Analizzando oltre 20 anni di dati prodotti dal settore del dating online, gli economistiJosué Ortega dell'Università dell'Essex e Philipp Hergovich dell'Università di Vienna hanno infatti dimostrato che nell'ambito generale degli incontri un terzo delle relazioni di oggi nasce online» commenta Alex Fantini, fondatore diCougarItalia.com.Ma secondo i due professori di economia, che hanno pubblicato i risultati dello studio con il titolo The strenght of absent ties: social integration via online dating, il dato sale al 70% quando si restringe il campo a particolari tipo di coppie. E tra queste -secondo quanto rileva CougarItalia.com- vi sono anche le coppie Cougar.«I ricercatori hanno inoltre potuto dimostrare che il dating online ha contribuito ad aumentare le unioni tra persone di ambienti sociali diversi, avendo anche uneffetto positivo sulla durata delle unioni» aggiunge Alex Fantini.I matrimoni tra persone che si sono conosciute online tendono infatti a sciogliersi meno frequentemente e ad essere più solidi. E questo è confermato anche daCougarItalia.com che ha voluto verificare ed aggiornare i dati attraverso un sondaggio applicato ad un campione di 2 mila donne Cougar di età compresa tra i 36 ed i 60 anni.I risultati? Il 68% delle donne Cougar dichiara di avere effettivamente conosciuto il partner online e tra loro il 44% sta vivendo una relazione stabile ed il 15% si è addirittura sposata. Appena un esiguo 9% del campione dichiara invece di avere solo relazioni occasionali.