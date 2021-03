Undici regioni in zona rossa, nove in arancione: ecco quali sono. I nuovi colori da lunedì 15 marzo, come sono le Marche

Undici Regioni e Province autonome in zona rossa per Covid, altre nove in zona arancione, una in zona bianca. Da lunedì 15 marzo nessuna Regione sarà in zona gialla, dopo che l'aumento dei contagi delle ultime settimane ha portato a dati preoccupanti per quanto riguarda la pandemia di coronavirus. L'Italia vedrà dunque una larghissima "macchia rossa", con la maggior parte delle Regioni in parziale lockdown. In giornata è attesa la firma del ministro Speranza

Le 11 Regioni rosse saranno Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche, più le Province autonome di Bolzano e Trento. Altre 9 Regioni saranno invece in zona arancione: sono Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana e Valle d'Aosta. Solo la Sardegna invece resta in zona bianca.

