Regionali Umbria, diretta risultati. Prime proiezioni: Tesei 57% Bianconi 37,5. Salvini esulta e attacca Conte: «Un omino»

I risultati delle elezioni regionali in Umbria 2019 in diretta. Le urne sono chiuse e in base alla prima proiezione Rai Donatella Tesei è al 57%, 20 punti avanti a Vincenzo Bianconi fermo al 37,5%. Claudio Ricci 3,2%. È batosta M5S-Pd. Esulta Salvini: «A occhio abbiamo fatto un'impresa storica», ha detto il leader della Lega arrivando all'Hotel Fortuna di Perugia. L'affluenza è stata del 64,42%, di 8,99 punti superiore a quella registrata nel 2015. In provincia di Perugia l'affluenza è stata del 64,66% (56,31 nella precedente consultazione) e in quella di Terni del 63,72% (52,92%).





Salvini è nell'hotel dove si trovano anche i vertici della Lega Umbria, tra i quali il segretario regionale, Virginio Caparvi. Nella sala dell'hotel, a poche centinaia di metri dal palazzo della Regione, numerosi giornalisti e militanti del partito. All'interno è stata allestita anche una sala stampa. Nello stesso albergo pernotta anche il commissario del Pd in Umbria, Walter Verini, che prima dell'arrivo di Salvini è uscito dall'albergo salutando il segretario Caparvi e il senatore Simone Pillon. Espugnata la roccaforte della sinistra, ora liberiamo l'Italia, afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi, commentando - su Facebook - i primi dati delle elezioni in Umbria.

Al momento, al comitato di Bianconi allestito in Via Volta a Ponte San Giovanni sono presenti solo alcuni esponenti di Europa Verde (che fa parte della coalizione che sostiene Bianconi) e della lista Bianconi presidente. Il candidato alla presidenza della Regione dovrebbe arrivare intorno a mezzanotte e mezza, al massimo l'una.

In Umbria ci hanno messo la faccia tutti i leader nazionali e, sul finale della campagna, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Per questo, ha detto tante volte Matteo Salvini, il voto in Umbria è un fatto che avrà ripercussioni nel governo. Non la pensano così dalle parti della maggioranza, dove, sia Conte che Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio hanno assicurato che le Regionali umbre non possono essere considerate come un test per l'esecutivo riguardando poco più di 700mila elettori. Difficile, tuttavia, che la batosta rimediata dai giallorossi non lasci traccia dalle parti di Pd e M5S.

Umbria oggi al voto, governo alla prova in una terra che sta cambiando pelle

Il Pd viene dallo scandalo Sanitopoli che, oltre a far cadere la poltrona dell'ex governatrice Catiuscia Marini, ha innescato una tempesta nei vertici della dirigenza locale. I Cinque Stelle vengono dalla cocente sconfitta delle Europee e, nelle Regioni, non hanno mai brillato per consenso, soprattutto in quelle centrali e settentrionali. A ciò si aggiunga che la svolta filo-Pd, al governo e soprattutto in Umbria, a più di un esponente pentastellato non è proprio piaciuta.

La cocente sconfitta mette nuovamente nel mirino Luigi Di Maio sebbene il capo politico sia sempre stato tra i più scettici sull'abbraccio con il Pd. Il malumore interno, tuttavia, è tutt'altro che sopito. La pattuglia degli ex ministri - da Barbara Lezzi a Giulia Grillo - continua ad attaccare i vertici e nel mirino è finita anche la piattaforma Rousseau.

Il rischio è che la disfatta, soprattutto dalle parti del Movimento, spenga sul nascere il progetto di una coalizione strutturale, con buona pace di chi, come Beppe Grillo, Giuseppe Conte e Roberto Fico, su quella coalizione ci sta scommettendo. E qualche effetto potrebbe vedersi anche sul lavoro della maggioranza sulla manovra, facendo crescere nervosismi e battaglie identitarie.

Lo tsunami leghista accenderà ulteriormente la battaglia messa in campo da Salvini. Il leader della Lega sogna una spallata alla maggioranza sull'onda della vittoria in Umbria anche se, difficilmente, la otterrà. Ad essere decisive, invece, potrebbero essere le Regionali previste a fine gennaio, in Calabria e Emilia-Romagna. Regionali in vista delle quali, non a caso, M5S e Pd hanno congelato il dialogo per il candidato unico aspettando il risultato di questa sera. C'è poi la partita interna al centrodestra. Scontato il primato della Lega. Resta da vedere se Fdi confermerà anche nella terra di San Francesco il sorpasso su FI.

ELEZIONI REGIONALI UMBRIA: I CANDIDATI

I candidati presidente sono, in ordine alfabetico

Vincenzo Bianconi, con Pd, M5s, Bianconi per l'Umbria, Europa verde e Sinistra civica Verde;

Emiliano Camuzzi, Potere al popolo e Pci;

Martina Carletti, Riconquistare l'Italia;

Giuseppe Cirillo, Buone maniere;

Antonio Pappalardo, Gilet arancioni;

Claudio Ricci, Ricci presidente, Italia civica Ricci e Proposta Umbria con Ricci;

Rossano Rubicondi, Partito comunista;

Donatella Tesei, appoggiata da Lega Salvini Umbria, Giorgia Meloni per Tesei, Umbria civica Tesei presidente e Forza Italia Berlusconi per Tesei.

Ultimo aggiornamento: 28 Ottobre, 00:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA