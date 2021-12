La regina Elisabetta cerca un archivista per il Castello di Windsor: ecco lo stipendio

Cercasi archivista al Castello di Windsor. Dopo la posizione di giardiniere, aperta una decina di giorni fa, lo staff della regina Elisabetta torna a fare scouting e condivide una nuova offerta di lavoro per la posizione di Tecnico della Digitalizzazione degli archivi della famiglia reale. Il nuovo assunto, spiegano sul sito di Buckingham Palace, si unirà a un team di esperti e affronterà la sfida di «digitalizzare il materiale detenuto dai Royal Archives e dalla Royal Collection, producendo contenuti di valore per l'accesso pubblico di alto profilo».

APPROFONDIMENTI LA MODA Regali di Natale, il riciclo la fa da padrone: 24 milioni di italiani...

I requisiti per l'offerta di lavoro della regina Elisabetta

Il candidato perfetto, che previo colloquio e verifica delle competenze prenderà servizio nel febbraio 2022, dovrà avere già esperienza nell'«acquisizione e produzione di immagini di alta qualità di articoli documentari, prima di trasferirli in un deposito permanente». Dovrà inoltre possedere «buone capacità organizzative e di pianificazione». Dovrà dimostrare cura per i dettagli ed eccellenti capacità comunicative per essere in grado di «lavorare sia in modo indipendente che in un piccolo team e raggiungere standard costantemente elevati».

Lo stipendio

L'incarico a servizio della regina Elisabetta durerà un anno e terminerà nel marzo 2023. Per il periodo indicato lo stipendio di archivista sarà di 24.000 sterline all'anno più i benefit e la formazione sul campo. E, naturalmente, il prestigio di poter avere accesso a preziosi documenti riservati della Corona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA