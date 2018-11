E' tempo di regali di Natale, nella lista dei desideri lo smartphone batte la griffe

di Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale con regali più preziosi. La caccia ai doni da mettere sotto l'albero anche oggi vivrà altri picchi con il Cyber Monday: insomma, si inizia davvero a fare i conti. Secondo la Deloitte Xmas Survey, la spesa media a famiglia sarà di 541 euro (+ 3% rispetto al 2017) a fronte della media europea di 456 euro. Il portafoglio si aprono di più solo in Regno Unito, Spagna e Austria.Gli italiani dedicheranno la maggior parte del budget natalizio proprio ai regali: 216 euro. Poi 140 euro agli alimentari, 66 per attività ricreative, 119 per viaggi. Cresce del 14% rispetto al 2017 (in Europa del 4%) lo shopping online e sale pure il mobile commerce, con +11% dal 2016 al 2018. Le più generose dovrebbero essere le donne. Una ricerca pubblicata su Nature Human Behavior indica che - rispetto agli uomini - sono più portate a provare piacere quando fanno un dono. Giocattoli per bambini e smartphone sono ai primi posti tra i regali che lei acquisterà per Natale. Elettrodomestici e articoli per la casa nonché gli immancabili cellulari quelli che comprerà lui.Questi i trend secondo una ricerca Idealo, che prende in esame pure le intenzioni di acquisto a fine novembre. A farla da padrone gli smartphone, oggetto del desiderio di uomini e donne. Nel dettaglio, la ricerca evidenzia sul podio degli acquisti per le donne: Lego Harry Potter-Hogwarts Great Hall, Barbie La casa di Malibu, il bambolotto IMC Cry Babies, Apple iPhone X, Hasbro Monopoly: Ultimate Banking Edition.Per gli uomini, Huawei P20 Lite, Lego Technic 2 in 1 Rough Terrain Crane, la TV Samsung QE-Q6FN, l'aspirapolvere Dyson V8 Absolute e il frigorifero Samsung BRB260030WW.I regali che gli italiani, in assoluto, vorrebbero trovare sotto l'albero sono smartphone Apple e Huawei, ma anche (per lei) Dr Martens. Le preferenze poi mutano da città a città. Lo smartphone è sempre in cima ai desideri, ma a Roma è seguito da giocattoli, a Milano figura pure l'aspirapolvere, ad Ancona si sognano macchine per fare la pasta, caminetti e stufe a Palermo.riproduzione riservata ®