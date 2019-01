Reddito, la moglie di un boss mafioso fa domanda al Comune per l'assegno

Se il crimine non paga, lo fa lo Stato: ha dell'assurdo la notizia, pubblicata oggi dalle pagine locali di Palermo del quotidiano la Repubblica, della moglie di un boss mafioso che ha presentato domanda per accedere al REI, il reddito di inclusione. Lei si chiamaed è la moglie di, capomafia di Corleone, il paesino di origine di, il cui clan ha seminato morti e bombe negli anni '80 e '90.Lo scorso 25 novembre, la signora Maniscalco ha presentato domanda al Comune per accedere al reddito di inclusione, che prevede un sostegno per le famiglie: il servizio Politiche sociali, scrive Repubblica, ha dato il via libera all'Inps. Il quotidiano ha chiesto notizie sul caso al neo sindaco Nicolò Nicolosi, che però non se sapeva nulla; ma dopo una verifica si è scoperto che «qualcuno dal Servizio sociale del Comune ha addirittura telefonato alla signora Lo Bue per informarla che la domanda non era corretta